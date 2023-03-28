RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? 700 bin işçi listede! Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? Çerçeve Protokolü anlaşması...

4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? 700 bin işçi listede! Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? Çerçeve Protokolü anlaşması...

700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme hakkında aramalar hız kazandı. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.03.2023 17:16 - Son Güncelleme: 28.03.2023 17:16
700 bin işçi listede! Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? Çerçeve Protokolü anlaşması...

Geçici işçilerinin kadro düzenlemesinin ardından gözler kamu işçilerine çevrildi. Kamu işçileriyle ilgili son olarak sözleşme 2021 yılında yapılmıştı. Bu protokol kapsamında sözleşmelerin bir bölümünün süresi ocak ayında sona erdi. Peki, Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

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700 bin işçi listede! Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? Çerçeve Protokolü anlaşması...

700 BİN İŞÇİYE TOPLU SÖZLEŞME

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

700 bin işçi listede! Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? Çerçeve Protokolü anlaşması...

TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere depremler nedeniyle verilen ara sona erdi. Gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklife çevrildi.

700 bin işçi listede! Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? Çerçeve Protokolü anlaşması...

İŞÇİYE YENİ ZAM

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde işçilerin 2 yıl boyunca alacakları zam oranları ile sosyal ve mali hakları karara bağlanacak.

700 bin işçi listede! Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? Çerçeve Protokolü anlaşması...

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yeniden başlaması dolayısıyla Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da yer aldı.

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