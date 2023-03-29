9.500, 10.500, 11.050 TL hesabı! Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam müjdesi! 4a,4b,4c'liye %37 zam! 1 Temmuz 2023 kamu, işçi memur maaşları...
Asgari ücretle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam geliyor. Memur, memur emeklisi, işçiye 1 Temmuz günü yapılacak zam için hesaplamalar başladı. %25, %35, %37, %40 olmak üzere birçok formül masada yer alıyor. Gelen müjdeli haber sonrası asgari ücretli için zamlı maaş hesaplamalarını derledik. İşte yapılan son hesaplamalar!
29.03.2023 13:59 - Son Güncelleme: 29.03.2023 14:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklaması milyonları sevindirdi. Başkan Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücretliye zam müjdesini verdi. Son olarak Başkan Erdoğan "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" dedi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte işçi, memur ve emekliye zamlı maaş hesabı!
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: "TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda asgari ücrete ara zam olacağını açıkladı.
Asgari ücrete bir ara zam olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Erdoğan, asgari ücrette temmuzda ara zam yapılacağını söyledi.
Başkan Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklaması sonrası asgari ücrete ara zam hakkında araştırmalar yükselişe geçti.