9.500, 10.500, 11.050 TL hesabı! Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam müjdesi! 4a,4b,4c'liye %37 zam! 1 Temmuz 2023 kamu, işçi memur maaşları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklaması milyonları sevindirdi. Başkan Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücretliye zam müjdesini verdi. Son olarak Başkan Erdoğan "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" dedi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte işçi, memur ve emekliye zamlı maaş hesabı!