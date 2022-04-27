700 bin civarında kamu ve 4D’li işçiye paralar yatmaya başlıyor! 2.168 TL ile 8.233 TL arasında ödeme müjdesi! Peki kim ne kadar ilave tediye alacak?

Tediye ödemeleri ne zaman 2022? Tediye ödemeleri ne kadar? Kim, kaç TL ilave Tediye alacak? merak konusu oldu. Ramazan Bayramına az bir süre kala müjdeli haber geldi. Ödemeler teker teker yatmaya başlıyor. Senede 4 taksit şeklinde yapılan ödemeler maaşa göre değişkenlik gösteriyor. Yüzbinlerce işçinin beklediği paraların bu yıl kime ne kadar yatacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte son gelişmeler...