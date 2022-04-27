700 bin civarında kamu ve 4D’li işçiye paralar yatmaya başlıyor! 2.168 TL ile 8.233 TL arasında ödeme müjdesi! Peki kim ne kadar ilave tediye alacak?
Ramazan Bayramı yaklaşırken kamu ve 4D'li işçiye ilave Tediye ödemeleri yatmaya başlıyor. Kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyan Tediye devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele veriliyor. Son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alan Tediye paraları Cuma günü hesaplara geçecek. 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişen ödeme miktarı binlerce kişiye bu bayram rahat nefes aldıracak. Peki Kim ne kadar tediye ödemesi alacak? Merak edilen soru yanıt buldu. İşte detaylar...
27.04.2022 23:55 - Son Güncelleme: 27.04.2022 23:55
Tediye ödemeleri ne zaman 2022? Tediye ödemeleri ne kadar? Kim, kaç TL ilave Tediye alacak? merak konusu oldu. Ramazan Bayramına az bir süre kala müjdeli haber geldi. Ödemeler teker teker yatmaya başlıyor. Senede 4 taksit şeklinde yapılan ödemeler maaşa göre değişkenlik gösteriyor. Yüzbinlerce işçinin beklediği paraların bu yıl kime ne kadar yatacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte son gelişmeler...
700 bin işçiyi ilgilendiren tediye ödemeleri hakkında açıklama geldi. Ödemelerden yararlanan işçiler 2. taksit için bir süredir bekleyişteydi. Hali hazırda bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerin ilk 13 gün için olan bölümü geçtiğimiz Ocak ayının 28'inde hesaplara yatırılmıştı. Gözler bu kez ikinci tediye ödemelerinde.