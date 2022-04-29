RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu

22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu

Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, her yıl üniversite sınavına giren ve alakalı şartları gerçekleştiren öğrencilere burs bağlamaktadır. Bu yıl de üniversite sınavlarına az bir vakit kalan burs duyurusu yapan kurum, alakalı burs hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. İşte Millî Eğitim Bakanlığı'nın burs hizmetine dair haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
29.04.2022 09:02 - Son Güncelleme: 29.04.2022 09:02
22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu

Ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlara, devletin çeşitli kurumları aracılığı ile nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı da ilgili şartları sağlayan tüm öğrencilere, burs hizmeti sunmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu

Millî Eğitim Bakanlığı özelinde sunulan burs hizmeti, yalnızca üniversite sınavına giren öğrencileri kapsamaktadır. Hali hazırda üniversite okuyan ya da diğer öğretim programlarında kayıtlı olan öğrenciler, kurumun burs hizmetinden yararlanamamaktadırlar.

22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu

Millî Eğitim Bakanlığı Bursu Nedir?

Ülkenin eğitim sisteminin şekillenmesinde aktif olarak rol oynayan kurumların başında gelen Millî Eğitim Bakanlığı, bazı gruplarda yer alan öğrencilere burs hizmeti sunmaktadır.

22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu

Öğrencilere, o yıl için belirlenmiş olan KYK bursu ile aynı tutarda burs bağlanmasını sağlayan Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite tercihlerinin ilk 5'i arasında yer alan programa kayıt yaptıran tüm öğrencilere bu hizmeti sunmaktadır.

22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu

Millî Eğitim Bakanlığı Bursu Başvuru Şartları

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan burs hizmetinden yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bakanlık, ilgili burs başvuru şartlarını şu şekilde belirlemiştir:

SON DAKİKA