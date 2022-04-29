22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu
Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, her yıl üniversite sınavına giren ve alakalı şartları gerçekleştiren öğrencilere burs bağlamaktadır. Bu yıl de üniversite sınavlarına az bir vakit kalan burs duyurusu yapan kurum, alakalı burs hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. İşte Millî Eğitim Bakanlığı'nın burs hizmetine dair haberin ayrıntıları
29.04.2022 09:02 - Son Güncelleme: 29.04.2022 09:02
Öğrencilere, o yıl için belirlenmiş olan KYK bursu ile aynı tutarda burs bağlanmasını sağlayan Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite tercihlerinin ilk 5'i arasında yer alan programa kayıt yaptıran tüm öğrencilere bu hizmeti sunmaktadır.