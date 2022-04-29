22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı! Gençlere can suyu oldu

Ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlara, devletin çeşitli kurumları aracılığı ile nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı da ilgili şartları sağlayan tüm öğrencilere, burs hizmeti sunmaktadır.