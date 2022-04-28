RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Temmuz'da memur-emekliye ilave zam! Taban aylığa zam, seyyanen artış yapılması, toplu sözleşme artışına ek iyileştirme

Temmuz'da memur-emekliye ilave zam! Taban aylığa zam, seyyanen artış yapılması, toplu sözleşme artışına ek iyileştirme

Memurlara, emeklilere Temmuz'da ek zam gündeme oturdu. En düşük emekli aylığının 3 bin 500 lirayı aşması beklenirken, memurlar ve memur emekliler için de 'seyyanen zam' ya da 'toplu sözleşme artışına ek iyileştirme' konuşuluyor.

28.04.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.04.2022 06:58
Temmuz’da memur-emekliye ilave zam! Taban aylığa zam, seyyanen artış yapılması, toplu sözleşme artışına ek iyileştirme

Temmuz, milyonlar için kazanç ayı olacak.

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Temmuz’da memur-emekliye ilave zam! Taban aylığa zam, seyyanen artış yapılması, toplu sözleşme artışına ek iyileştirme

Memurların, emeklilerin maaşlarına Ocak'taki gibi ek zam söz konusu olacak.

Temmuz’da memur-emekliye ilave zam! Taban aylığa zam, seyyanen artış yapılması, toplu sözleşme artışına ek iyileştirme

Artışın sinyallerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi.

Temmuz’da memur-emekliye ilave zam! Taban aylığa zam, seyyanen artış yapılması, toplu sözleşme artışına ek iyileştirme

Bilgin, en düşük emekli aylığını Temmuz'da artıracaklarını söyledi.

Temmuz’da memur-emekliye ilave zam! Taban aylığa zam, seyyanen artış yapılması, toplu sözleşme artışına ek iyileştirme

Enflasyona karşı vatandaşı koruyacak yeni sosyal politika önlemlerinin de devreye gireceğini duyuran Bilgin, "Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

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