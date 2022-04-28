Temmuz'da memur-emekliye ilave zam! Taban aylığa zam, seyyanen artış yapılması, toplu sözleşme artışına ek iyileştirme
Memurlara, emeklilere Temmuz'da ek zam gündeme oturdu. En düşük emekli aylığının 3 bin 500 lirayı aşması beklenirken, memurlar ve memur emekliler için de 'seyyanen zam' ya da 'toplu sözleşme artışına ek iyileştirme' konuşuluyor.
28.04.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.04.2022 06:58
Enflasyona karşı vatandaşı koruyacak yeni sosyal politika önlemlerinin de devreye gireceğini duyuran Bilgin, "Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.