70 TL'den 2.710 TL'ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT'den alabilir! 2022 yılında zamlı olarak yatırılacak!
Yardım ve destek ödemeleri kapsamında milyonlarca kişiye para ödeniyor. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi yer almaktadır. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Başvuru yapan vatandaşın başvurusunun onaylanması halinde ödemeler anında PTT ya da banka şubelerinden direkt yapılmaktadır. Yardım ve destek ödemeleri hakkındaki tüm bilgileri haberimizde anlattık.
23.12.2021 18:21
- Son Güncelleme: 23.12.2021 18:23
70 TL'den 2.710 TL'ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT'den alabilir! 2022 yılında zamlı olarak yatırılacak. Her bir vatandaşa 135 TL'den 24.074 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den çekebilir. Devlet tarafından vatandaşa sunulan yardım ve destek ödemeleri kapsamında milyonlarca lira ödeme yapılmaktadır. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşanacak. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılıyor.