70 TL'den 2.710 TL'ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT'den alabilir! 2022 yılında zamlı olarak yatırılacak. Her bir vatandaşa 135 TL'den 24.074 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den çekebilir. Devlet tarafından vatandaşa sunulan yardım ve destek ödemeleri kapsamında milyonlarca lira ödeme yapılmaktadır. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşanacak. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılıyor.