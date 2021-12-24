Aynı anda iki emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK'dan emekliyi memnun edecek duyuru geldi! Bu bilgiyi o kadar az kişi biliyor ki...

SGK'tan Çifte Maaş Nasıl Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı başta olmak üzere tüm sigorta kolları için sunduğu çifte maaş fırsatı, birçok vatandaş tarafından emekli aylığım kesilir korkusu ile kullanılmaktadır. SGK bünyesinde emekli maaşı alanlar aynı zamanda çift maaş alabileceklerini öğrenmelerinin ardından bu uygulamaya başvurmaya başladılar. İki hatta üç maaşa kadar, emeklilerin hangi sigorta koluna bağlı olduğuna bakılmaksızın, vefat eden eşinden dul aylığı da alarak çiftçe maaş alabilecek.