Aynı anda iki emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK'dan emekliyi memnun edecek duyuru geldi! Bu bilgiyi o kadar az kişi biliyor ki...
Emekliler için beklenen açıklama geldi. Aynı anda iki emekli maaşı alma hakkına sahip olunabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tüm sigorta kollarına mensup emeklilerin yararlanabileceği çift maaş olanaklarını duyurdu. SGK'nın az bilinen uygulamaları arasında dikkat çeken çift maaş alma olanağı, şartları sağlayan bazı kişiler için 3 maaşa kadar çıkabiliyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimler de bu uygulamadan yararlanabilecekler. İşte SGK'dan üç maaş alma yöntemi...
24.12.2021 11:09
- Son Güncelleme: 24.12.2021 11:11
SGK'tan Çifte Maaş Nasıl Alınır?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı başta olmak üzere tüm sigorta kolları için sunduğu çifte maaş fırsatı, birçok vatandaş tarafından emekli aylığım kesilir korkusu ile kullanılmaktadır. SGK bünyesinde emekli maaşı alanlar aynı zamanda çift maaş alabileceklerini öğrenmelerinin ardından bu uygulamaya başvurmaya başladılar. İki hatta üç maaşa kadar, emeklilerin hangi sigorta koluna bağlı olduğuna bakılmaksızın, vefat eden eşinden dul aylığı da alarak çiftçe maaş alabilecek.
SGK'dan emeklinin çift maaş alması için örneğin; SSK veya Bağ Kur kapsamında sigortalı olarak çalışmış eşi vefat eden kişiler, maaşının yüzde 50'sine kadar dul aylığı alabilmektedir.