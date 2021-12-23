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Kira gelirine vergi istisnası! Ev sahipleri dikkat! Yeni tarife Resmi Gazete'de

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar Resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 2022 yılında uygulanacak vergi istisnası tutarları yüzde 36 artırıldı. Engelli kadrosunda çalışanlara yeni yılda 2 bin lirayı bulan katkı yapılacak. Detayları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.

23.12.2021 17:10 - Son Güncelleme: 23.12.2021 17:10
Kira gelirine vergi istisnası! Ev sahipleri dikkat! Yeni tarife Resmi Gazete’de

Resmi gazetede yayımlanan yeni tarifeye göre engelli çalışanlar için vergi indirim tutarları da belirlendi.

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Kira gelirine vergi istisnası! Ev sahipleri dikkat! Yeni tarife Resmi Gazete’de

2022 yılı itibariyle uygulanacak indirimler 2000 TL'yi bulacak. İndirimler engellilik oranlarına göre değişecek.

Kira gelirine vergi istisnası! Ev sahipleri dikkat! Yeni tarife Resmi Gazete’de

Söz konusu düzenlemede, "2021 yılında uygulanan had ve tutarlar, 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir" denildi.

Kira gelirine vergi istisnası! Ev sahipleri dikkat! Yeni tarife Resmi Gazete’de

Buna göre, engellilik indirimi tutarları; Birinci derece engelliler için 2.000 TL, İkinci derece engelliler için 1.170 TL, Üçüncü derece engelliler için 500 TL olarak uygulanacak.

Kira gelirine vergi istisnası! Ev sahipleri dikkat! Yeni tarife Resmi Gazete’de

İNTERNETTE VERGİSİZ SATIŞ
Özellikle ev kadınlarının ürettikleri el emeği ürünleri internette satışlarında uygulanan vergi istisnası da artırıldı.

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