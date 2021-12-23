Kira gelirine vergi istisnası! Ev sahipleri dikkat! Yeni tarife Resmi Gazete'de
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar Resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 2022 yılında uygulanacak vergi istisnası tutarları yüzde 36 artırıldı. Engelli kadrosunda çalışanlara yeni yılda 2 bin lirayı bulan katkı yapılacak. Detayları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.
23.12.2021 17:10
- Son Güncelleme: 23.12.2021 17:10
Resmi gazetede yayımlanan yeni tarifeye göre engelli çalışanlar için vergi indirim tutarları da belirlendi.