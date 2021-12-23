Kira gelirine vergi istisnası! Ev sahipleri dikkat! Yeni tarife Resmi Gazete’de

Söz konusu düzenlemede, "2021 yılında uygulanan had ve tutarlar, 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir" denildi.