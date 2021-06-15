70 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot ve Renault...

Sahibinden 70 bin TL altı ikinci el taşıt modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault şirketlerinin en uygun 2. el otomobillerini inceledik. Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ikinci el ve sıfır taşıt maliyetleri görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza atmıştı. Yeni taşıt satına alacak vatandaşlar ise ikinci el oto pazarında satın alınabilecek ucuz taşıt modeller sayfamızda.