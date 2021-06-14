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Erken emeklilikte bunlara dikkat! SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün! Borçlanma başvurusu…

Erken emeklilikte bunlara dikkat, SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün. SGK'da şartları tamamlayanlar kadınlarda doğum, erkeklerde askerlik borçlanması ile 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Milyonlarca çalışan bir gün emekli olabilmenin ve refah bir hayat sürmenin hayalini kurarken bir yandan da bunu nasıl öne çekebileceğini hesap ediyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırma yapıyor. Peki doğum ve askerlik borçlanması için başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

14.06.2021 16:05 - Son Güncelleme: 14.06.2021 16:07
Erken emeklilikte bunlara dikkat! SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün! Borçlanma başvurusu…

Erken emeklilikte bunlara dikkat, SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün. SGK'da şartları tamamlayanlar kadınlarda doğum, erkeklerde askerlik borçlanması ile 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Milyonlarca çalışan bir gün emekli olabilmenin ve refah bir hayat sürmenin hayalini kurarken bir yandan da bunu nasıl öne çekebileceğini hesap ediyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırma yapıyor. Peki doğum ve askerlik borçlanması için başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

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Erken emeklilikte bunlara dikkat! SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün! Borçlanma başvurusu…

Erken emeklilik ile ilgili tüm gelişmeler, detaylar yakından takip ediliyor ve bilgiler arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. SGK borçlanma çeşitleri ile emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün. Bunun için şartları karşılıyor olmak ve ilgili yere başvuru yapmak gerekiyor. kadınlarda doğum, erkeklerde askerlik borçlanması için şartlar neler, başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? İşte detaylar…

Erken emeklilikte bunlara dikkat! SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün! Borçlanma başvurusu…

Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!

Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.

Erken emeklilikte bunlara dikkat! SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün! Borçlanma başvurusu…

1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

Erken emeklilikte bunlara dikkat! SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün! Borçlanma başvurusu…

Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik

SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:

Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.