Erken emeklilikte bunlara dikkat! SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün! Borçlanma başvurusu…

Erken emeklilikte bunlara dikkat, SGK borçlanma çeşitleri ile emeliliğinizi öne çekmeniz mümkün. SGK'da şartları tamamlayanlar kadınlarda doğum, erkeklerde askerlik borçlanması ile 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Milyonlarca çalışan bir gün emekli olabilmenin ve refah bir hayat sürmenin hayalini kurarken bir yandan da bunu nasıl öne çekebileceğini hesap ediyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırma yapıyor. Peki doğum ve askerlik borçlanması için başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar…