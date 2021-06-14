29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası...

Altın fiyatlarında iki haftadır dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor ve gözler gelecek günlerde neler olacağına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda 527 lira seviyelerini gören gram altın bugün 498 lira 20 kuruşa kadar düştü. 855 lira seviyelerini test eden çeyrek altın ise büyük düşüş yaşayarak 807 lira seviyelerine indi. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 506,9 liradan tamamlamıştı. Bu nedenle özellikle iki haftadır yaşanan düşüşün hemen ardından büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar uzman yorumları sık sık takip ediyor.

14.06.2021 13:57 - Son Güncelleme: 14.06.2021 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





