29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası...
Altın fiyatlarında iki haftadır dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor ve gözler gelecek günlerde neler olacağına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda 527 lira seviyelerini gören gram altın bugün 498 lira 20 kuruşa kadar düştü. 855 lira seviyelerini test eden çeyrek altın ise büyük düşüş yaşayarak 807 lira seviyelerine indi. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 506,9 liradan tamamlamıştı. Bu nedenle özellikle iki haftadır yaşanan düşüşün hemen ardından büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar uzman yorumları sık sık takip ediyor.
29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası... İki haftadır altın fiyatlarında yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşle birlikte tüm dikkatler yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Bugün altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının gram fiyatının hangi yöne seyredeceği büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor.