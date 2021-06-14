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29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası...

Altın fiyatlarında iki haftadır dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor ve gözler gelecek günlerde neler olacağına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda 527 lira seviyelerini gören gram altın bugün 498 lira 20 kuruşa kadar düştü. 855 lira seviyelerini test eden çeyrek altın ise büyük düşüş yaşayarak 807 lira seviyelerine indi. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 506,9 liradan tamamlamıştı. Bu nedenle özellikle iki haftadır yaşanan düşüşün hemen ardından büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar uzman yorumları sık sık takip ediyor.

14.06.2021 13:57 - Son Güncelleme: 14.06.2021 13:57
29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası...

29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası... İki haftadır altın fiyatlarında yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşle birlikte tüm dikkatler yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Bugün altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının gram fiyatının hangi yöne seyredeceği büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor.

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29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.

29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası...

Bugün, ABD Başkanı Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası...

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

29 ve 48 TL çöküşle çuvalladı! Çeyrek ve gram altından sağlam ters köşe! Beş yüz lira sonrası...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?