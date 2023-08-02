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7 yıl geri çekiyor! 1999-2000-2008 sigorta girişlilere erken emeklilik modeli! EYT'de yeni perde! 45,46-51,52,53 yaşındakiler...

Hükümet tarafından yapılan yeni düzenleme ile kısmi emeklilik imkanı genişliyor ve milyonlarca kişi emeklilik hayallerini gerçekleştirebilecek. EYT'li vatandaşlar, geçmişte emeklilik şartlarını tamamlayamadıkları için emekli olma hakkını kaybetmişlerdi. Ancak yeni düzenleme ile EYT'yi kaçıranlar, prim eksiği olanlar ve sigorta başlangıç tarihi 1999 sonrası olanlar da yasa kapsamına girmesi bekleniyor. İşte erken emeklilik hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 06:39 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 06:39
7 yıl geri çekiyor! 1999-2000-2008 sigorta girişlilere erken emeklilik modeli! EYT’de yeni perde! 45,46-51,52,53 yaşındakiler... 1

Milyonlarca kişi için emeklilik kapısı aralanıyor! Yapılan düzenleme ile kısmi emeklilik imkanı genişliyor. En az 10 yıl prim ödeyenler artık emekli olabilecek. EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hayali gerçek oluyor. İşte detaylar...

7 yıl geri çekiyor! 1999-2000-2008 sigorta girişlilere erken emeklilik modeli! EYT’de yeni perde! 45,46-51,52,53 yaşındakiler... 2

10 YIL PRİM ÖDEYENE EMEKLİLİK!

Kısmi emeklilik imkanıyla birlikte, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkı elde edebilecek.

7 yıl geri çekiyor! 1999-2000-2008 sigorta girişlilere erken emeklilik modeli! EYT’de yeni perde! 45,46-51,52,53 yaşındakiler... 3

Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak.

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