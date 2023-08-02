Hükümet tarafından yapılan yeni düzenleme ile kısmi emeklilik imkanı genişliyor ve milyonlarca kişi emeklilik hayallerini gerçekleştirebilecek. EYT'li vatandaşlar, geçmişte emeklilik şartlarını tamamlayamadıkları için emekli olma hakkını kaybetmişlerdi. Ancak yeni düzenleme ile EYT'yi kaçıranlar, prim eksiği olanlar ve sigorta başlangıç tarihi 1999 sonrası olanlar da yasa kapsamına girmesi bekleniyor. İşte erken emeklilik hakkında tüm merak edilenler...
Milyonlarca kişi için emeklilik kapısı aralanıyor! Yapılan düzenleme ile kısmi emeklilik imkanı genişliyor. En az 10 yıl prim ödeyenler artık emekli olabilecek. EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hayali gerçek oluyor. İşte detaylar...
10 YIL PRİM ÖDEYENE EMEKLİLİK!
Kısmi emeklilik imkanıyla birlikte, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkı elde edebilecek.
Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak.