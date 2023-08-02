7 yıl geri çekiyor! 1999-2000-2008 sigorta girişlilere erken emeklilik modeli! EYT'de yeni perde! 45,46-51,52,53 yaşındakiler...

Hükümet tarafından yapılan yeni düzenleme ile kısmi emeklilik imkanı genişliyor ve milyonlarca kişi emeklilik hayallerini gerçekleştirebilecek. EYT'li vatandaşlar, geçmişte emeklilik şartlarını tamamlayamadıkları için emekli olma hakkını kaybetmişlerdi. Ancak yeni düzenleme ile EYT'yi kaçıranlar, prim eksiği olanlar ve sigorta başlangıç tarihi 1999 sonrası olanlar da yasa kapsamına girmesi bekleniyor. İşte erken emeklilik hakkında tüm merak edilenler...