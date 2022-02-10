7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu! Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c...

Erken emeklilik formülü açıklandı. Z kuşağı dikkat! 65 yaşından önce emekli olmak isteyenler için tek bir püf noktayı bilmek yetiyor. 1990'lı yılların sonları ile 2010 yılının başında doğanlardan oluşan Z jenerasyonu gündemde en çok 'Ne zaman emekli olacağım? Daha erken nasıl emekli olabilirim?' sorularını araştıran kişiler. Annelerden sonra en çok erken emeklilik peşine düşen söz konusu bu kuşak için 7 yıl erken emekliliğin püf noktasına haberimizde yer verdik. Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c...