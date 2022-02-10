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Haberler Ekonomi 7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu! Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c...

7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu! Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c...

Erken emeklilik herkesi hayali ancak Z kuşağı için bir hayli mühim. Bilindiği üzere 1990'ların sonları ile 2010'ların başında doğmuş olanlara Z jenerasyonu deniyor. Genç kesimden oluşan bu kuşak 65 yaşlarında emeklilik yerine erken emekli olmanın yollarını arıyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? 7 yıl erkenden emekli olmak için püf noktalar bulunuyor. Bu önemli ayrıntıları bilmek tam 7 yıl kazanmak demek. Prim gün sayısına dikkat! 2015 tarihinden itibaren çalışan bir kişi prim bildirme şartını 2035 tarihinde tamamlarsa 58, 2048 tarihinde tamamlarsa ise 65 yaşında emekli oluyor. Bu da 7 yıl kayıp demek. İşte detaylı bilgiler...

10.02.2022 08:40 - Son Güncelleme: 10.02.2022 08:41
7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu! Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c,

Erken emeklilik formülü açıklandı. Z kuşağı dikkat! 65 yaşından önce emekli olmak isteyenler için tek bir püf noktayı bilmek yetiyor. 1990'lı yılların sonları ile 2010 yılının başında doğanlardan oluşan Z jenerasyonu gündemde en çok 'Ne zaman emekli olacağım? Daha erken nasıl emekli olabilirim?' sorularını araştıran kişiler. Annelerden sonra en çok erken emeklilik peşine düşen söz konusu bu kuşak için 7 yıl erken emekliliğin püf noktasına haberimizde yer verdik. Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c...

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7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu! Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c,

Bilindiği üzere Z Kuşağı geçmişte faaliyet gösteren SSK, Emekli Sandığı ve ya Bağ-Kur'a bağlı olmadan prim ödeyerek sigortalı olmuyor. 2008 yılında yürürlüğe giren SGK (5510 sayılı) Kanun ile getirilen yeni bir sisteme göre emeklilik işlemleri yürütüyor.

7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu! Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c,

Yeni kanunla birlikte işçi olarak çalışanlar ile işçi gibi sayılanlar (4/1-a), esnaf-sanatkâr, şirket ortağı, Youtuber ve benzeri faaliyeti nedeniyle vergi mükellefi olanlar ile diğer bağımsız çalışanlar (4/1-b), memur ve diğer kamu görevlileri (4/1-c) kapsamında sigortalı sayılıyor.

7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu! Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c,

65 YAŞINDAN ÖNCE EMEKLİLİK FIRSATI!

08.09.1999 tarihinden itibaren ve 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı işe girenlerden kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve SSK'lılar için 7000 gün (01.05.2008 tarihinden itibaren 7200 gün), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları için ise 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla emekli olmak mümkün bulunmaktadır.

7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu! Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c,

30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe giren Z Kuşağı ise 01.01.2036 tarihine kadar yukarıda belirtilen gerekli primleri ne zaman doldurursa aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlere göre emeklilik yaşları belirlenecektir.

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