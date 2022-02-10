2022 işsizlik ödeneği ücretleri belli oldu! En az 2.137, en çok 4.272 TL: İşsizlik ödeneği nasıl alınır?
Çalışanların belirli şartları sağladıklarında alabilecekleri işsizlik ücretinde 2022 tutarları belli oldu. Asgari ücretin artması ile beraber işsizlik ödeneği de arttı. Prim gün sayısına göre değişen ödenek bu yıl en düşük 2.137, en yüksek ise 4.272 lira oldu. Ödenekten ikinci kez yararlanmak mümkün. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden de işsizlik maaşı alabilir mi? İşte detaylar...
10.02.2022 06:59
- Son Güncelleme: 10.02.2022 06:59
İşten ayrılan vatandaşlara 10 ay boyunca işsizlik ödeneğiyle beraber işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, İşsiz sigortalıların yeni iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR aracılığıyla yeni iş bulmaları sağlanıyor.