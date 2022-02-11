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Haberler Ekonomi TEB, İNG, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları! Bankalardan parası olana evlere şenlik faiz!

TEB, İNG, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları! Bankalardan parası olana evlere şenlik faiz!

Bankaların mevduat hesaplarına ilgi son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Genellikle Aralık ayından itibaren başlatılan kur korumalı TL mevduat sistemi ile piyasalara Türk Lirası'na erişim rahatladığı ifade ediliyor. Bankaların kısa vakit evvel yüzde 20'nin üstüne çıkardığı 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranlarında ise düşüş eğilimi görülmeye başladı. Yeniden %19 bandına kadar faizlerini düşüren bankalar ilgi çekiyor. Öte yandan TL birikimlerini en yüksek mevduat faizi veren banka üstünde değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş ise yüksek hoş geldin faizi oranları düşmeden hesap açma işlemlerine başladılar. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları.

takvim.com.tr
11.02.2022 08:36 - Son Güncelleme: 11.02.2022 08:36
TEB, İNG, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları! Bankalardan parası olana evlere şenlik faiz!

Güncel Mevduat Faiz Oranları

Bankaların güncel mevduat faiz oranlarında yeni oranlar görülmeye başladı. Faiz oranlarının düşüş eğilimine girmelerinin ardından vatandaşların ilgisi ise hala yüksek faiz getirisi sunan bankaların üzerinde görülmeye devam ediyor.

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TEB, İNG, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları! Bankalardan parası olana evlere şenlik faiz!

Kur korumalı TL mevduat sistemi ile yükselen faizlerin piyasalarda TL'ye erişimin rahatlaması ile doygunluğa ulaştığı ifade ediliyor.

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TEB, İNG, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları! Bankalardan parası olana evlere şenlik faiz!

İşte 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankalar ve oranları:

  • Alternatif Bank Faiz Oranları: %20,50
  • Burgan Bank Faiz Oranları: %20,75
  • Anadolu Bank Faiz Oranları: %21
TEB, İNG, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları! Bankalardan parası olana evlere şenlik faiz!
  • Fibabanka Faiz Oranları: %19,50
  • TEB Faiz Oranları: %19
  • ING Bank Faiz Oranları: %20

TEB, İNG, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları! Bankalardan parası olana evlere şenlik faiz!

Burgan Bank ON Hesap

Burgan Bank ON Hesap ile %20,75 faiz oranlarını sunarak 32 günlük en cazip TL mevduat kazancını sunmaya devam ediyor. Üstelik gece vadeli ve gündüz vadesiz özellikleri sayesinde vatandaşlar dilediği gibi vadeli TL mevduat hesaplarını kullanarak dilediği gibi işlem yapabiliyorlar.

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