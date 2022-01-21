7 gün sonra hesaplarda! 700 bin işçiye maaşa göre ikramiye takviyesi! Maaş cetveli düzenlendi: En az 8 bin 673 TL... Taşeron ve kamu işçicilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri ne zaman? Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. İşçilere en az brüt 8 bin 673 lira verilirken, ödeme takvimi de belli oldu. Önümüzdeki hafta yani 28 Ocak'ta 13 günlük ikramiye yatırılacak. En düşük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak.