İcradan çok ucuza bankasız, kredisiz lüks arabalar! Liste halinde yayımlandı! SGK 18 bin, 20 bin, 30 bin TL’ye otomobil satıyor!

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Sivas, Kayseri ve daha bir çok ilde icradan satılık çok ucuza otomobil satışları başladı. SGK tek tek liste halinde tüm satılık araçları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. 18 bin TL'ye bile araç bulunuyor. Otomobil, kamyonet, motosiklet ve ya aile arabası almak isteyenler için büyük fırsat başladı. Açık artırma ve ya pazarlık yöntemile araba sahibi olacaksınız. SGK tarafından listelenen icradan satılık araçların tam listesine haberimizde yer verdik. Araba almak için bankadan kredi çekmeye son! İşte detaylar...