Sene de 2 kere hesaplara yatacak! Zamlar sonrasında... 2022 yılında emekliye şartsız, koşulsuz 1.100 TL veriliyor! ATM’den çekin

2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Oldu?

7143 sayılı Kanun çerçevesinde ek madde 18 kapsamında uygulanan ek ödemeler kapsamında, her yıl 2 defa olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli ikramiyelerinde artış olması bekleniyor.