RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 69.90 TL'ye çikolata, kolonya, şeker, lokum! A101, BİM, ŞOK bayrama özel AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 2,3,4,5,6,7 Nisan İNDİRİMLİ ürünler broşürü...

69.90 TL'ye çikolata, kolonya, şeker, lokum! A101, BİM, ŞOK bayrama özel AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 2,3,4,5,6,7 Nisan İNDİRİMLİ ürünler broşürü...

A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayrama sayılı günler kala binlerce çeşit üründe indirimler başladı. Şekerden mutfak eşyalarına temel gıdadan tekstile birçok üründe etikete %20 indirim uygulanıyor. İşte 1- 8 Nisan haftası A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi...

takvim.com.tr
03.04.2023 23:46 - Son Güncelleme: 03.04.2023 23:46
69.90 TL’ye çikolata, kolonya, şeker, lokum! A101, BİM, ŞOK bayrama özel AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 2,3,4,5,6,7 Nisan İNDİRİMLİ ürünler broşürü...

A101, BİM, ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi Ramazan Bayramı'na özel olarak yayımlandı. İşte güncel indirimli aktüel ürünler kataloğu....

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69.90 TL’ye çikolata, kolonya, şeker, lokum! A101, BİM, ŞOK bayrama özel AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 2,3,4,5,6,7 Nisan İNDİRİMLİ ürünler broşürü...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 4 NİSAN SALI

Yarım yağlı yoğurt 99,50 TL

Tam yağlı dilimli tost peyniri 139,00 TL

Az Yağlı Beyaz Peynir 79,50 TL,

Dana Yarım Kangal Sucuk 54,00 TL,

Dana Macar Salam 35,50 TL

Yumurtalı Bukle Makarna 13,25 TL

69.90 TL’ye çikolata, kolonya, şeker, lokum! A101, BİM, ŞOK bayrama özel AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 2,3,4,5,6,7 Nisan İNDİRİMLİ ürünler broşürü...

Queen Kağıt havlu 95,00 TL

Tuvalet kağıdı 3 katlı 117,50 TL

Asperox Yüzey Temizleyici 35,50 TL,

Kaş Waxı 26,75 TL

55' UHD Android LED TV 6.199 TL

Rüzgar Gülü 16 cm 7 Kanat 22,75 TL

Rüzgar Gülü 18 cm 8 Kanat Halojenli 15,75 TL

Rüzgar Gülü 20 cm 7 Kanat 24,75 TL

Koltuk 249 TL

69.90 TL’ye çikolata, kolonya, şeker, lokum! A101, BİM, ŞOK bayrama özel AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 2,3,4,5,6,7 Nisan İNDİRİMLİ ürünler broşürü...

Örgü Koltuk 229 TL

Koltuk 199 TL

Plastik Koltuk 99 TL

Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 TL

Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Seti 749 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 159 TL

69.90 TL’ye çikolata, kolonya, şeker, lokum! A101, BİM, ŞOK bayrama özel AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 2,3,4,5,6,7 Nisan İNDİRİMLİ ürünler broşürü...

Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 59,75 TL

Nofrost Buzdolabı 430 Litre8.199 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 TL

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