NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! %17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı!

Yeni zamlı maaş tablosu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. 3 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Temmuz ayında asgari ücretli, memur ve emekliye %30 zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan %30 zammın ardından şimdilik belli olan 3 aylık enflasyon farkı %12.50 oldu. Bu oranın %30'a tamamlanarak milyonları rahatlatacak ara zam uygulaması bekleniyor. İşte 3 aylık enflasyon farkına göre yeni memur maaşları ve emekli maaşı hesaplama ekranı....