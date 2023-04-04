NİSAN, MAYIS, HAZİRAN sonrası cepler bollaşacak! %17.50 + %12.50 zamlı Temmuz maaşı!
3 aylık enflasyon rakamı ortaya çıktı. Bu durumun ardından Temmuz ayında asgari ücretliye, memura , emekliye ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İşte 2023 Temmuz memur, emekli maaş tablosu.
Yeni zamlı maaş tablosu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. 3 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Temmuz ayında asgari ücretli, memur ve emekliye %30 zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan %30 zammın ardından şimdilik belli olan 3 aylık enflasyon farkı %12.50 oldu. Bu oranın %30'a tamamlanarak milyonları rahatlatacak ara zam uygulaması bekleniyor. İşte 3 aylık enflasyon farkına göre yeni memur maaşları ve emekli maaşı hesaplama ekranı....
TEMMUZDA %30 ZAM BEKLENTİSİ
%12.50 enflasyon farkına ek olarak %17.50 katılarak memura, emekliye ve asgari ücretliye en az %30'luk bir zam yapılması bekleniyor. Temmuz 2022'de yapılan %30'luk zam milyonlarca kişinin yüzünü güldürmüştü. Bu nedenle 2023 Temmuz'da da benzer oranda zam beklentisi oluştu.