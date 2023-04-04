EYT’liye adım adım promosyon! Ödemeyi almak için ne yapmak lazım? Hangi banka ne kadar veriyor?
Milyonlarca EYT'li ilk maaşını bu ay almaya hazırlanıyor. Maaştan 2-3 gün sonra da promosyon ödemesi ceplere girecek. Peki promosyon nasıl alınacak? Hangi adımlar izlenmeli? Nelere dikkat edilmeli? İşte detayları…
04.04.2023 06:59 - Son Güncelleme: 04.04.2023 06:59
Promosyon başvurusunu ne zaman ve nasıl yapabiliriz?
Sosyal Güvenlik Kurumu, maaş dosyasını seçilen bankaya iletecek. Dosya bankaya geldiğinde banka tarafından otomatik emekli maaş hesabı açılacak, durum müşteriye de SMS ile bildirilecek.
Bu sürecin gerçekleşmesiyle şubelerden, çağrı merkezinden ya da mobil bankacılık uygulamasından 3 yıllık taahhüt verilerek başvuru yapılabilecek.