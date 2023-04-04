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Haberler Ekonomi EYT’liye adım adım promosyon! Ödemeyi almak için ne yapmak lazım? Hangi banka ne kadar veriyor?

EYT’liye adım adım promosyon! Ödemeyi almak için ne yapmak lazım? Hangi banka ne kadar veriyor?

Milyonlarca EYT'li ilk maaşını bu ay almaya hazırlanıyor. Maaştan 2-3 gün sonra da promosyon ödemesi ceplere girecek. Peki promosyon nasıl alınacak? Hangi adımlar izlenmeli? Nelere dikkat edilmeli? İşte detayları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
04.04.2023 06:59 - Son Güncelleme: 04.04.2023 06:59
EYT’liye adım adım promosyon! Ödemeyi almak için ne yapmak lazım? Hangi banka ne kadar veriyor?

EYT'liler emekli aylığıyla birlikte promosyon da alacak.

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EYT’liye adım adım promosyon! Ödemeyi almak için ne yapmak lazım? Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını seçen emekliler, hesabı açılır açılmaz promosyon başvurusunu yapabilecek.

EYT’liye adım adım promosyon! Ödemeyi almak için ne yapmak lazım? Hangi banka ne kadar veriyor?

Peki nelere dikkat edilmeli? Tutarlar daha da yükselir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

EYT’liye adım adım promosyon! Ödemeyi almak için ne yapmak lazım? Hangi banka ne kadar veriyor?

Promosyon başvurusunu ne zaman ve nasıl yapabiliriz?
Sosyal Güvenlik Kurumu, maaş dosyasını seçilen bankaya iletecek. Dosya bankaya geldiğinde banka tarafından otomatik emekli maaş hesabı açılacak, durum müşteriye de SMS ile bildirilecek.

EYT’liye adım adım promosyon! Ödemeyi almak için ne yapmak lazım? Hangi banka ne kadar veriyor?

Bu sürecin gerçekleşmesiyle şubelerden, çağrı merkezinden ya da mobil bankacılık uygulamasından 3 yıllık taahhüt verilerek başvuru yapılabilecek.

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