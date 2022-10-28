%65.2 ZAMLA en az 10 bin 664 TL! SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...
Emekliler ve memurlar merakla Ocak'ta güncel maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Son olarak TÜİK tarafından açıklanan temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon toplamı yüzde 7,05 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi ve böylece zam hesaplaması da yeniden yapıldı. Yıl sonu enflasyon tahmini %65.2 oldu. Peki, 2023 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşa göre kim ne kadar zam alacak? İşte emekli ve memurların yeni zam tablosu haberimizde!
Milyonlarca emeklinin ve memur Ocak ayını büyük bir merakla bekliyor. En düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Emeklilerin aylardır merakla beklediği maaşların belli olmasına son 2 veri kaldı. 13 milyona yakın emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarına kilitlendi. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli ve memur maaşı!
Emeklilerin, memurların gözü şimdiden Ocak zammına çevrildi. Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahmini bunun için ipucu verdi.
Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik tahmini gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olacak.