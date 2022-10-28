%65.2 ZAMLA en az 10 bin 664 TL! SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Milyonlarca emeklinin ve memur Ocak ayını büyük bir merakla bekliyor. En düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Emeklilerin aylardır merakla beklediği maaşların belli olmasına son 2 veri kaldı. 13 milyona yakın emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarına kilitlendi. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli ve memur maaşı!