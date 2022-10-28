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Haberler Ekonomi %65.2 ZAMLA en az 10 bin 664 TL! SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

%65.2 ZAMLA en az 10 bin 664 TL! SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Emekliler ve memurlar merakla Ocak'ta güncel maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Son olarak TÜİK tarafından açıklanan temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon toplamı yüzde 7,05 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi ve böylece zam hesaplaması da yeniden yapıldı. Yıl sonu enflasyon tahmini %65.2 oldu. Peki, 2023 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşa göre kim ne kadar zam alacak? İşte emekli ve memurların yeni zam tablosu haberimizde!

takvim.com.tr
28.10.2022 16:26 - Son Güncelleme: 28.10.2022 16:27
%65.2 ZAMLA 10 bin 664 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Milyonlarca emeklinin ve memur Ocak ayını büyük bir merakla bekliyor. En düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Emeklilerin aylardır merakla beklediği maaşların belli olmasına son 2 veri kaldı. 13 milyona yakın emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarına kilitlendi. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli ve memur maaşı!

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%65.2 ZAMLA 10 bin 664 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Emeklilerin, memurların gözü şimdiden Ocak zammına çevrildi. Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahmini bunun için ipucu verdi.

%65.2 ZAMLA 10 bin 664 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak.

%65.2 ZAMLA 10 bin 664 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik tahmini gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olacak.

%65.2 ZAMLA 10 bin 664 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 8 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.

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