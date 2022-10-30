1993-1999-2008-2022-2023 girişli sigortalıya 7.119 TL maaş hakkı! 30- 36- 43- 51 yaşa erken emeklilik penceresi AÇILDI!
EYT'DE SON DURUM! EYT için geri sayım sürüyor. Emekli olma hayali kuran 4 milyonun üzerinde vatandaş EYT düzenmesini bekliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu açıklamasında, ''İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. '' demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müjdenin gelmesi an meselesi. EYT düzenlemesi için tek formül bulunuyor. EYT bekleyen ama primi eksik olan vatandaşlar acilen bunları uygulasın! Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den kritik bilgiler geldi.
EYT'de 1 milyon kişi 'tamam', 2023'ten önce Aralık müjdesi! 1993-1999-2008-2022-2023 girişli sigortalıya 7.119 TL maaş hakkı! 30- 36- 43- 51 yaşa erken emeklilik penceresi AÇILDI! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) aralık müjdesini bekliyor. Bu noktada EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT ile kimler emekli olacak? soruları gündemde sıkça araştırılıyor. Özellikle primi eksik olan EYT'liler nasıl tamamlayacaklarını düşünüyor. Primleri tamamlamak için seçenekler yer alıyor. Hem kadın hem erkek primi eksik olanlar bu yollarla tamamlayabiliyor. 2023 gelmeden bunları öğrenin! Milyonlarca kişi kazanacak! İşte detaylar...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki ''Primi eksik olan EYT'li olur'' başlıklı yazısında EYT bekleyenler için önemli bilgiler verdi.
''EYT ile ilgili düzenleme merak edilirken bu imkandan yararlanmak için belli bir primi de doldurmak gerekiyor. O yüzden eksik primi olanlar mutlaka tamamlama fırsatlarını değerlendirmeli
Aralık ayı yaklaştıkça Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de heyecan artıyor. Çünkü yıllardır emekli olmayı hayal eden önemli sayıdaki vatandaş grubu bu arzusuna kavuşmayı bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş bekleyen bu sigortalılar şimdi yeni düzenlemeyle emekli olabilecekler. 8 Eylül 1999 öncesinde sosyal güvenlik sistemine SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya banka sandıkları vasıtasıyla girerek çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olan herkes1999 yılında çıkartılan yasa ile yaş şartına takılmış oldu. Bu anlamda bakıldığında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes EYT'li oldu. Ancak emeklilik için sadece EYT'li olmak yetmiyor.
EKSİKLERİNİZİ HESAPLAYIN
8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara dönüldüğünde bile emeklilik için yıl ve prim şartları bulunuyor. Buna göre yaş şartı olmadan SSK için erkeklerde 25 yıl ve 5000 gün, kadınlarda ise 20 yıl ev 5000 gün isteniyordu. Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9 bin gün şartları bulunuyor. Emekli Sandığı'nda kadın memurlar için 20 yıl yani 7200 gün kesenek ödemek ve erkek memurlar için ise 9 bin gün yani 25 yıl kesenek ödemek gerekiyor. Yasa öncesine dönülse bile EYT'li olarak emekli olabilmek için bu şartların yerine getirilmesi şart. 99 Yasasında getirilen prim şartları işleyecek olursa orada da 5000 ile 5975 gün primi tamamlamak gerekiyor. Bu noktada yıl eksiği olanlar yıllarının dolmasını bekleyecek. Kadınlar için 20 yıl tamamlandı. Erkekler için 25 yıl ise 8 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanmış olacak. Ancak prim eksiği için beklemek yetmiyor. Eksik primi tamamlamak ve EYT'li olarak emekli olmak için bazı yollar bulunuyor.
BORÇLANMA İÇİN TAM ZAMANI
Burada borçlanarak yani parasını ödeyerek prim satın almak gerekiyor. Bu borçlanma miktarları ise yürürlükteki asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük ödeme tutarı brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu gün 6471 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük aylık ödeme 2.070 TL olarak alınıyor. Dolayısıyla askerlik ve doğum borçlanmasında bu rakam kullanılıyor. Örneğin 1 çocuk için en düşük borçlanma 49.680 TL olurken en düşük 18 aylık askerlik borçlanması ise 37.260 TL'yi buluyor. Tavandan ödemek isteyenler ise bunun 7.5 katını ödemek durumunda. Siz iki rakam arasında bir rakam da belirleyebiliyorsunuz. Gelelim burada Aralık ayının önemine. Eğer bu borçlanmaları Aralık sonuna kadar yaparsanız bugünkü asgari ücretten yani aylık 2.070 TL'den yaparsınız. Ancak borçlanmayı Ocak ayına bırakırsanız bu kez 2023 yılında uygulanacak asgari ücret geçerli olur ki yapılacak zam sizin maliyetinizi de artırır. Bu yüzden ne yapıp edin ve yıl sonuna kadar bu borçlanmaları yapın.