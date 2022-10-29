Başvuru onayı alan ailelerin IBAN hesabına aktarılacak! PTT'den 2.500 TL ödeme yapılacak! TCKN ve fatura ibrazıyla...
Devlet tarafından verilen destekler yoğun ilgi gören konular arasında doğalgaz yardımı yer alıyor ve Doğalgaz desteği sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Şartları karşılayan kişiler bu haktan yararlanabiliyor. İşte doğalgaz fatura desteğine ilişkin tüm bilgiler!
Devlet kanadından dar gelirlilere destekler sürüyor. Özellikle kış ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz fatura yardımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında vatandaşlara 900 - 2500 TL arasında yardım sağlanıyor. PTT'ye faturanızı götürerek bu destekten yararlanabilirsiniz. Peki, Kasım ayı Doğalgaz Tüketim Desteği ne zaman yatacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar...
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek.
Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.
Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.