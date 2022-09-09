%65 ZAM! Emekliye en az 5 bin 432 TL! 4A SSK, 4B Bağkur 6 aylık enflasyonla Ocak 2023 ESKİ - YENİ maaş tablosu! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaş alan emekliler...

ESNAF EMEKLİSİNE EN AZ 4.685 TL

Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük aylık esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak.