4a, 4b, 4c’li jet hızıyla emekli olun! Erken emeklilik hakkı doğuyor! 48, 49, 54, 56 yaş altına EYT’siz emekli maaşı bağlanıyor! 6 yıl...

Bu noktada kadınlar açısından yıl problemi kalmazken 1998 ve sonrasında sigortalı olanlar için yıl şartı 2023'de dolacak. Bunun dışında henüz primini de doldurmayan çok sayıda sigortalı bulunuyor. Yasa ile getirilen 5000 ile 5975 gün şartı işe giriş tarihine göre belirleniyor. Ancak primi bu sayılara ulaşmayanlar da var. Ayrıca farklı kurumlarda çalışan ve prim ödeyenler için de son 3.5 yıl kuralına göre yeniden şartların belirlenmesi gerekiyor.