4a, 4b, 4c'li jet hızıyla emekli olun! Erken emeklilik hakkı doğuyor! 48, 49, 54, 56 yaş altına EYT'siz emekli maaşı bağlanıyor! 6 yıl...
Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi erken emeklilik için ne yapılmalı merak ediyor. Türkiye'de erken emekli olmanın bir çok yolu bulunuyor. Hem kadınlar hem erkekler planladıkları yıldan 2,3,4,5,6 yıl daha erken emekli olabilir. Peki nasıl? SSK, Bağkur,4c'li herkesi kapsıyor! 4a, 4b, 4c'li jet hızıyla emekli olun! Bu formüllerle erken emeklilik hakkı doğuyor. 46, 47,48, 49, 50, 54, 56 yaş altına EYT'siz emekli maaşı bağlanıyor! İşte EYT düzenlemesini beklemeden emeklilik sağlayan 7 farklı formül.
EYT için Türk formülünün uygulanacağı duyurulmuştu. Milyonlar EYT düzenlemesini beklerken erken emeklilik hakkında da bir çok araştırma yapılıyor. Özellikle 44, 45, 46 yaşındakiler erken emeklilik hesaplamaları yapıyor. Bu noktada müjde gibi 7 formül öne çıkıyor. Kadınlar, erkekler, anne baba olanlar, evliler, bekarlar erken emekli olabilir miyim sorusuna yanıt arıyor. 4a, 4b, 4c'li jet hızıyla emekli olabilirsiniz! 6 yıl avantajı özellike rağbet görüyor. İşte EYT düzenlemesi çıkmadan önce erken emeklilik sağlayan o formüllerin tümü...
Nasıl erken emekli olurum sorusu sigortalı çalışan vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Emeklilik yaşını hesaplayanlar süreyi nasıl indirebileceklerini öğrenmek istiyor. Erken emekliliğin farklı bir çok yolu bulunuyor. Takvim Ekonomi Müdür Faruk Erdem Yeni Asır'daki köşe yazısında eksik primi tamamlamanın yollarını belirtti.
EYT'LİYE BORÇLANMA FORMÜLÜ!
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan primini ve yılını tamamlayanlar EYT kapsamında bulunuyor. Ancak bu şartı yerine getiremeyen de çok sayıda vatandaş var. Yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen henüz yılını doldurmayanlar ( erkekler için 25 kadınlar için 20 yıl) bulunuyor.
Bu noktada kadınlar açısından yıl problemi kalmazken 1998 ve sonrasında sigortalı olanlar için yıl şartı 2023'de dolacak. Bunun dışında henüz primini de doldurmayan çok sayıda sigortalı bulunuyor. Yasa ile getirilen 5000 ile 5975 gün şartı işe giriş tarihine göre belirleniyor. Ancak primi bu sayılara ulaşmayanlar da var. Ayrıca farklı kurumlarda çalışan ve prim ödeyenler için de son 3.5 yıl kuralına göre yeniden şartların belirlenmesi gerekiyor.