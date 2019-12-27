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60 yıllık hayal gerçek oluyor! Yerli otomobilin tanıtımından ilk kareler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonu Türkiye ile buluşuyor.

27.12.2019 15:10 - Son Güncelleme: 27.12.2019 15:12
60 yıllık hayal gerçek oluyor! Yerli otomobilin tanıtımından ilk kareler

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğuyla gerçekleşiyor.

60 yıllık hayal gerçek oluyor! Yerli otomobilin tanıtımından ilk kareler

2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi aracın öne çıkan özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

60 yıllık hayal gerçek oluyor! Yerli otomobilin tanıtımından ilk kareler

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

60 yıllık hayal gerçek oluyor! Yerli otomobilin tanıtımından ilk kareler

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

60 yıllık hayal gerçek oluyor! Yerli otomobilin tanıtımından ilk kareler
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