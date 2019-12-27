Başkan Erdoğan yerli otomobili ilk kez kullandı! İşte tarihi anlar
Türkiye'nin otomobili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlene törenle tanıtıldı. İlk görüntüleriyle büyük beğeni toplayan yerli otomobili Başkan Erdoğan canlı yayında kullandı. İşte o görüntüler.
27.12.2019 17:25
- Son Güncelleme: 27.12.2019 18:05
300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonları mevcut
Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.
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