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Başkan Erdoğan yerli otomobili ilk kez kullandı! İşte tarihi anlar

Türkiye'nin otomobili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlene törenle tanıtıldı. İlk görüntüleriyle büyük beğeni toplayan yerli otomobili Başkan Erdoğan canlı yayında kullandı. İşte o görüntüler.

27.12.2019 17:25 - Son Güncelleme: 27.12.2019 18:05
Başkan Erdoğan yerli otomobili ilk kez kullandı! İşte tarihi anlar

Türkiye için tarihi gün! 60 yıllık rüya gerçek oldu. Yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Kırmızı ve beyaz renkte tanıtılan iki model büyük beğeniyle karşılandı.

Başkan Erdoğan yerli otomobili ilk kez kullandı! İşte tarihi anlar

Kırmızı ve beyaz renkte tanıtılan iki model büyük beğeniyle karşılandı.

Başkan Erdoğan yerli otomobili ilk kez kullandı! İşte tarihi anlar

ERDOĞAN İLK KEZ KULLANDI
Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçip ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan yerli otomobili ilk kez kullandı! İşte tarihi anlar

300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonları mevcut

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Başkan Erdoğan yerli otomobili ilk kez kullandı! İşte tarihi anlar

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

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