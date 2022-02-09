%60 - %70 oranında... Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...

Güncel araba fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerle birlikte hem sıfır arabada hem de ikinci el arabada indirim beklentisi oluştu. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben taşıt kredileri ile alakalı önemli bir açıklamaya imza attı. Buna göre taşıt kredilerinde kişilerin daha avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak. Öte yandan bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında indirim olup olmayacağı merak edildi. Peki, Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında indirim olacak mı? Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank güncel taşıt kredileri faiz oranları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...