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Haberler Ekonomi %60 - %70 oranında... Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...

%60 - %70 oranında... Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...

Araba piyasasında hareketlilik başladı. Araç sahibi olmak isteyenler uygun taşıt kredilerini araştırmaya devam ediyor. Konuyla alakalı BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben önemli bir açıklamada bulundu. Taşıt kredilerinde yeni düzenlemeye geçileceğini duyuran Akben, kişilerin daha avantajlı oranlarla yararlanmasını kolaylaştıracak açıklamalarda bulundu. "Otomotiv kredilerinde 120 bin, 300 bin, 750 bin gibi dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yapacağız. İlk dilim 120 bin. Bunun yüzde 70'ine kredi alabiliyorlar. Bu dilimi artıracağız" dedi. Bu gelişmelerle birlikte bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında indirim olup olmayacağı merak edildi. Araba sahibi olmak isteyenler merakla taşıt kredisi faiz oranlarında güncelleme beklerken, "Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında indirim olacak mı?" sorusu da gündeme geldi. İşte Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt kredileri güncel faiz oranları ve araba piyasalarında son durum!

09.02.2022 10:03 - Son Güncelleme: 09.02.2022 10:03
%60 - %70 oranında... Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...

Güncel araba fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerle birlikte hem sıfır arabada hem de ikinci el arabada indirim beklentisi oluştu. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben taşıt kredileri ile alakalı önemli bir açıklamaya imza attı. Buna göre taşıt kredilerinde kişilerin daha avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak. Öte yandan bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında indirim olup olmayacağı merak edildi. Peki, Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında indirim olacak mı? Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank güncel taşıt kredileri faiz oranları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

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%60 - %70 oranında... Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...

Çip krizinin yanı sıra kurdaki yükselişe paralel olarak satışların hız kestiği otomotiv pazarında, sektörün uzun süredir gündeminde olan ÖTV düzenlemesi yapılmıştı. Karar ile sektörde büyük sorunlar yaratan yüzde 50 – yüzde 80 arasına, yüzde 60 ve yüzde 70 ara baremler eklendi.

%60 - %70 oranında... Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...

Bu gelişme ile sıfır araç fiyatlarında geri gelme beklentisi oluşurken, uzun bir süredir kontak kapatan ikinci el araç sektörüne de olumlu yansıması bekleniyordu.

%60 - %70 oranında... Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...

Ancak Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2022 Ocak ayında otomobil ve hafif ticari pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti.

%60 - %70 oranında... Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş adım! Taşıt kredisine faiz indirimi geliyor: Halkbank, Akbank, Ziraat...

Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri devam eden düşüş süreci böylece yeni yıla da taşınmış oldu. Sadece otomobil satışları yüzde 17,9 oranında düşüş yaşayıp 29 bin 20 adede geriledi. Hafif ticari pazarındaki artış ise devam ediyor. Bu bağlamda yüzde 8,9 oranında artan hafif ticari pazarında 9 bin 111 adetlik satış gerçekleşti. 2020'de 6 milyon 477 bin adet olan ikinci el pazarı ise 2021'i yüzde 7,1 düşüşle 6 milyon 15 bin adetle kapattı.

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