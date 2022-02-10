Esnafa yeni tarife, dağıtım bedelinin düşürülmesi... Elektrik faturaları düşecek, detaylar belli oldu! İşte üzerinde çalışılan 4 alternatif yol
Elektrik faturaları düşecek, detaylar belli oldu! Kulislerde bu 4 alternatif konuşuluyor. Son zamanlarda özellikle esnafın belini büken elektrik faturaları için formül arayışı başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ''Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak." açıklamasında bulunmuştu. Milyonlarca kişi açıklanacak yeni kararları beklerken gündeme gelen 4 formül merak konusu oldu. Faturaların indirilmesi için 4 formül üzerinde duruluyor. Peki bunlar neler? Gelin hep birlikte bakalım...
Son günlerde en çok konuşulan konular arasında elektrik faturaları yer alıyor. Ünlü isimler de dahil pek çok kişi sosyal medya hesapları üzerinden faturalara isyan etti. Şikayetler üzerine düğmeye basıldı ve harekete geçildi. Elektrik faturalarının düşürülmesi için kulislerde 4 formül konuşuluyor. Esnafa yeni tarife, 210 KW'nin yükseltilmesi, yüksek kademedeki zam oranının düşürülmesi, dağıtım bedelinin düşürülmesi gibi başlıklar üzerinde duruluyor. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın elektrik fiyatlandırmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili vatandaşların şikayetlerinin olduğu belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenleme yapılacağını açıkladığını anımsatarak şöyle konuştu;
"Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor. Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak."
Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.