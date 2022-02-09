Ev ve arsası olanlar dikkat! Ödemeyene ceza var! Emlak vergisi nasıl hesaplanır? Emekliler emlak vergisi öder mi?
Son dakika haberi... Emlak Vergisi'nde 2022 yılıyla beraber hesaplamalar değişti. İlk taksit ödemesi 1 Mart - 31 Mayıs arasında yapılacak. Peki emlek vergisi nasıl hesaplanır? Emlak vergisinden kimler muaf? Emekliler emlak vergisi öder mi? Emlak vergisi ödenmezse ne olur? Yeni ev alan emlak vergisi öder mi? İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi'nde taksit dönemi başlıyor. İlk taksitler 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak. Posta gazetesinin haberine göre; İkinci ödeme dönemi ise 1 Kasım'da başlayıp, 30 Kasım'da son bulacak.
İsteyen peşin ödeme de yapabilecek. Emlak Vergisi'nde bu yıl 4 yıllık yeni döneme girildi. 2025 yılına kadar, geçtiğimiz yıl takdir komisyonlarınca belirlenen, bazı ilçelerde yüzde 100'leri aşan yeni zamlı oranlar üzerinden hesap yapılacak.
DEĞERLER BELİRLENDİ
Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. En son 2017'de toplanan komisyonlar, 2018-2021 yılları için arsa metrekare birim değerlerini (rayiç bedel) açıklamıştı. Bu süre doldu.
SONUÇLAR BEKLENİYOR
2017'de takdir komisyonlarından çıkan zamlara çok sayıda itiraz yapılınca Emlak Vergisi Kanunu'na geçici bir madde eklenerek, artış yüzde 50 ile sınırlandırılmıştı.