Ev ve arsası olanlar dikkat! Ödemeyene ceza var! Emlak vergisi nasıl hesaplanır? Emekliler emlak vergisi öder mi?

İsteyen peşin ödeme de yapabilecek. Emlak Vergisi'nde bu yıl 4 yıllık yeni döneme girildi. 2025 yılına kadar, geçtiğimiz yıl takdir komisyonlarınca belirlenen, bazı ilçelerde yüzde 100'leri aşan yeni zamlı oranlar üzerinden hesap yapılacak.