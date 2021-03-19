60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan otomobil modelleri: Markaların taksit sayıları! Volkswagen, Hyundai, Kia, Opel, Toyota, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemelerden bir tanesi de vasıta alacaklar için uygulamaya konulan 60 ay vade imkânı. Bu bağlamda araba almak için uygun zamanı bekleyen vatandaşlar için son dakika müjdesi geldi. Açıklamaya göre, araba satışlarında taksit dönemine geçildi. Koronavirüs salgını sürecinde otomobil piyasasında yaşanan durgunluğun canlanması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın perakende satışlarda uygulanacak ilke ve kurallarda değişikliği gitmesinin ardından gözler taksit tutarlarına çevrildi. Araba almak isteyenler istedikleri araçların taksit sayılarını sorgulamayı sürdürüyor. 60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri merak ediliyor. İşte, markaların taksit sayıları ne kadar? Hyundai, Kia, Opel, Toyota, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...
Son dakika açıklamasına göre, otomobil satışında taksit dönemine geçildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pandemi döneminde araç üretiminde ve satışında aksaklıklar yaşanmıştı. Yeni açıklama sonrasında uygun taksitler araba sahibi olmak isteyenler, markaların taksit sayılarını araştırmaya başladı. Uygulamaya konulan son tertip etme kapsamında yurttaşlar 60 ay vade ile taşıt alabilecekler. Peki 60 ay vade ile hangi model ve maliyetteki taşıtlar alınabilecek? İşte Resmi Gazete'de yer alan o tertip etmenin tüm ayrıntıları yer aldı. Taşıt alımları için vade imkânı bankaların araç kredisi kampanyalarında geçerli olacak. Vatandaşlar taşıt alımlarında kredi kullanmak isterlerse taşıtların maliyetlerine göre vade olanağından yararlanacaklar. Ucuz vasıtalar için bankalar 120 ay vade imkânı sağlayacaklar. Çok pahalı vasıtalar için ise vade süreci 24 aya kadar düşecek.
Ticaret Bakanlığı'nın otomobil taksit düzenlemesine göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.
Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor. Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.
TAKSİDİ BDDK BELİRLİYOR
Mevcut uygulamada konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.Kredili konut satışlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından zaten herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Genel süre 120 ay iken, ihtiyacı olanları ev sahibi yapmak amacıyla bu vade 180 ve 240 aya kadar çıkarılabiliyor..