60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan otomobil modelleri: Markaların taksit sayıları! Volkswagen, Hyundai, Kia, Opel, Toyota, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...

Son dakika açıklamasına göre, otomobil satışında taksit dönemine geçildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pandemi döneminde araç üretiminde ve satışında aksaklıklar yaşanmıştı. Yeni açıklama sonrasında uygun taksitler araba sahibi olmak isteyenler, markaların taksit sayılarını araştırmaya başladı. Uygulamaya konulan son tertip etme kapsamında yurttaşlar 60 ay vade ile taşıt alabilecekler. Peki 60 ay vade ile hangi model ve maliyetteki taşıtlar alınabilecek? İşte Resmi Gazete'de yer alan o tertip etmenin tüm ayrıntıları yer aldı. Taşıt alımları için vade imkânı bankaların araç kredisi kampanyalarında geçerli olacak. Vatandaşlar taşıt alımlarında kredi kullanmak isterlerse taşıtların maliyetlerine göre vade olanağından yararlanacaklar. Ucuz vasıtalar için bankalar 120 ay vade imkânı sağlayacaklar. Çok pahalı vasıtalar için ise vade süreci 24 aya kadar düşecek.