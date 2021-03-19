Öğrencilere büyük müjde! İŞKUR’dan 2500 ila 7500 TL arasında ödeme fırsatı! Başvuranlar hemen alınacak!

Milyonlarca üniversite öğrencisinin rahat etmesi mevzusunda tesirli olacak büyümeler İŞKUR aracılığı ile gelmeye devam ediyor. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu zorlu günlerde öğrencilerin hesaplarına 2 bin 500 ila 7 bin 500 TL arasında ödemelerin yatırılacak olduğunun açıklamasını yaptı. Başlayan müracaat süreçleri 14 Nisan tarihine kadar sürat kesmeden devam edecek. İŞKUR üzerinden online bir biçimde yapılacak olan müracaatlar için tüm detaylar açıklandı.

19.03.2021 08:14 - Son Güncelleme: 19.03.2021 08:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





