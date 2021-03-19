Öğrencilere büyük müjde! İŞKUR’dan 2500 ila 7500 TL arasında ödeme fırsatı! Başvuranlar hemen alınacak!
Milyonlarca üniversite öğrencisinin rahat etmesi mevzusunda tesirli olacak büyümeler İŞKUR aracılığı ile gelmeye devam ediyor. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu zorlu günlerde öğrencilerin hesaplarına 2 bin 500 ila 7 bin 500 TL arasında ödemelerin yatırılacak olduğunun açıklamasını yaptı. Başlayan müracaat süreçleri 14 Nisan tarihine kadar sürat kesmeden devam edecek. İŞKUR üzerinden online bir biçimde yapılacak olan müracaatlar için tüm detaylar açıklandı.
Milyonlarca üniversite öğrencisinin rahat etmesi konusunda etkili olacak gelişmeler İŞKUR aracılığı ile gelmeye devam ediyor. Üniversite öğrencisi olarak yer alan vatandaşlar için destekler gelmeye devam ediyor. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı aracılığı ile bu zorlu günlerde öğrenciler için yeni destekler geleceğine dair açıklamalar yapıldı. Son dakika açıklamalarına bakılacak olduğu zaman 2 bin 500 ila 7 bin 500 TL arasında ödemelerin geleceğinin, başvuruların 14 Nisan tarihine kadar hız kesmeden devam edeceği açıklandı.
Herhangi bir bölüm sınırlaması olmadan başvurular yapılacak.Başvuru yapmak için öğrencilerin diledikleri an buraya tıklaması ve formu doldurarak başvurularını yerine getirmesi yeterli olacak.