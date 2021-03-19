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İşte Merkez Bankası'nın faiz kararında etkili 6 nokta

Faiz kararlarında yaklaşık 4 aydır piyasanın önünden giden Merkez Bankası, bu kez de farklı davranmayarak 200 baz puan faiz artırımına gitti. Enflasyonda düşüş ve fiyat istikrarı sağlanması adına sıkı duruş gösteren Merkez Bankası'nın kararlılıkla bu konunun üzerinde duracağı belirtildi.

19.03.2021 09:16 - Son Güncelleme: 19.03.2021 09:16
İşte Merkez Bankası'nın faiz kararında etkili 6 nokta

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinden bu yana her toplantıda sıkı para politikası vurgusunda bulundu. Enflasyon düşünceye kadar sıkı duruşun süreceğini belirtti.

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İşte Merkez Bankası'nın faiz kararında etkili 6 nokta

Uluslararası emtia fiyatlarında artış, yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizlikler de göz önünde bulundurulduğunda piyasa 100 baz puanlık faiz artışına odaklanmıştı. Merkez Bankası bunun da üzerine çıkarak faizi 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti.

İşte Merkez Bankası'nın faiz kararında etkili 6 nokta

FAİZ NEDEN ÖNEMLİ?
Faiz; yatırımcılar, tüketiciler, şirketler ve de çalışanlar için istenen bir durum değil. Atılan her adımda daha yüksek maliyetlerle borçlanmak, var olan birikimlerin erimesine yol açıyor.

İşte Merkez Bankası'nın faiz kararında etkili 6 nokta

Merkez Bankası'nın da faizi artırma noktasında pek de istekli olmadığı malum. Bununla birlikte enflasyonun yüksek seyretmesi ve kurdaki yukarı oynaklık; Merkez Bankası'nın faizi yükselterek, dolara yönelimi azaltma ve sıcak para girişini sağlama noktasında hareket etmesine yol açtı.

İşte Merkez Bankası'nın faiz kararında etkili 6 nokta

İlk etki başarılı oldu ve kur kasımda 8.58 seviyelerinde iken 16 Şubat'a gelindiğinde 6.89'a kadar geriledi. Küresel bazda risklerin artması üzerine kur yeniden 7.62'lere tırmanınca Merkez Bankası Başkanı Ağbal, "kalıcı fiyat istikrarı" için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi hakkında bir makale yayımladı, sıkı para politikası vurgusunu yineledi. Geldiğimiz aşamada Merkez Bankası politika duruşunda kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.