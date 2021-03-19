İşte Merkez Bankası'nın faiz kararında etkili 6 nokta
Faiz kararlarında yaklaşık 4 aydır piyasanın önünden giden Merkez Bankası, bu kez de farklı davranmayarak 200 baz puan faiz artırımına gitti. Enflasyonda düşüş ve fiyat istikrarı sağlanması adına sıkı duruş gösteren Merkez Bankası'nın kararlılıkla bu konunun üzerinde duracağı belirtildi.
Uluslararası emtia fiyatlarında artış, yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizlikler de göz önünde bulundurulduğunda piyasa 100 baz puanlık faiz artışına odaklanmıştı. Merkez Bankası bunun da üzerine çıkarak faizi 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti.
İlk etki başarılı oldu ve kur kasımda 8.58 seviyelerinde iken 16 Şubat'a gelindiğinde 6.89'a kadar geriledi. Küresel bazda risklerin artması üzerine kur yeniden 7.62'lere tırmanınca Merkez Bankası Başkanı Ağbal, "kalıcı fiyat istikrarı" için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi hakkında bir makale yayımladı, sıkı para politikası vurgusunu yineledi. Geldiğimiz aşamada Merkez Bankası politika duruşunda kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.