%60- 120 iyileştirme zammı! Meslek Kanunu ile öğretmen maaşları kaç TL oldu? 3600, 3000, 2200, 1600 ek gösterge ile dereceye göre öğretmen maaş hesabı!

240 SAAT EĞİTİM: Adaylık için minimum bir yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenler, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. Öğretmenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar.