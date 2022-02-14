%60- 120 iyileştirme zammı! Meslek Kanunu ile öğretmen maaşları kaç TL oldu? 3600, 3000, 2200, 1600 ek gösterge ile dereceye göre öğretmen maaş hesabı!
Öğretmenleri yakından ilgilendiren karar duyuruldu. Öğretmenlik Meslek Kanını Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni kanunla birlikte bir sürü yenilik geldi. Öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına girdi. Aday öğretmenler ise 240 saat mesleki eğitim alacak. Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidiliyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltiliyor. Öte yandan birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi? 3600, 3000, 2200, 1600, 1300 ek gösterge ile öğretmen maaşları ne kadar oldu 2022? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili detaylar!
Öğretmen maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanunla, uzman öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltildi. Böylece dereceye göre maaşlar da netleşti. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi? 3600, 3000, 2200, 1600, 1300 ek gösterge ile öğretmen maaşları ne kadar oldu 2022? İşte merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, " Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihî nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.
AKS KALDIRILDI: Aday öğretmenlik, üniversiteden mezun olduktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanan kişinin atandıktan sonraki 1 yıllık dönemine verilen isim. En az 1 yıl içinde çalışıp başarılı performans gösteren öğretmenler, Adaylık Kaldırma Sınavı'na (AKS) giriyordu. Sınavda başarı gösteren kişiler öğretmen olarak atanıyordu. Yeni dönemde artık AKS uygulanmayacak. Bunun yerine mesleki gelişim temelli bir değerlendirme süreci getirilecek.
240 SAAT EĞİTİM: Adaylık için minimum bir yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenler, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. Öğretmenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar.