Gıdada KDV indirimi yürürlüğe girdi! Bütün gıdalarda etiketler değişiyor... İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları

BU ÜRÜNLER LİSTEDE

KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.