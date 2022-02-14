Gıdada KDV indirimi yürürlüğe girdi! Bütün gıdalarda etiketler değişiyor... İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları
Gıdada KDV indirimi müjdesi bugün yürürlükte. Etten süte, sebze-meyveden bakliyata, yağdan mamaya kadar etiketler değişiyor. İndirimler takibe alındı. Gözler firmalara çevrildi...
14.02.2022 06:59
- Son Güncelleme: 14.02.2022 06:59
Ayrıca, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, yumurta, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı ve badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.