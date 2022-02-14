Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gıdada KDV indirimi yürürlüğe girdi! Bütün gıdalarda etiketler değişiyor... İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları

Gıdada KDV indirimi yürürlüğe girdi! Bütün gıdalarda etiketler değişiyor... İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları

Gıdada KDV indirimi müjdesi bugün yürürlükte. Etten süte, sebze-meyveden bakliyata, yağdan mamaya kadar etiketler değişiyor. İndirimler takibe alındı. Gözler firmalara çevrildi...

Çığıl Ön Yener
14.02.2022 06:59 - Son Güncelleme: 14.02.2022 06:59
Gıdada KDV indirimi yürürlüğe girdi! Bütün gıdalarda etiketler değişiyor... İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi müjdesi, bugün yürürlüğe giriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gıdada KDV indirimi yürürlüğe girdi! Bütün gıdalarda etiketler değişiyor... İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları

Temel gıda ürünlerinde KDV, bugünden itibaren yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

Gıdada KDV indirimi yürürlüğe girdi! Bütün gıdalarda etiketler değişiyor... İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları

Gıda fiyatlarını düşürecek düzenlemenin ayrıntıları da belli oldu.

Gıdada KDV indirimi yürürlüğe girdi! Bütün gıdalarda etiketler değişiyor... İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları

BU ÜRÜNLER LİSTEDE
KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Gıdada KDV indirimi yürürlüğe girdi! Bütün gıdalarda etiketler değişiyor... İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları

Ayrıca, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, yumurta, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı ve badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA