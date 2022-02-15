Emekli, çalışan, memur, asgari ücretli, EYT'liye ek kazanç kapısı! Aylık 7 bin 250 lira - 19 bin 250 lira maaş! 25 yaş üstü herkes başvurabilir!

Emekli ve çalışan kesimi ilgilendiren duyuru geldi. Emekli ve çalışanlar için aylık en az 7 bin 250 TL - 19 bin 250 TL arasında maaş ödeniyor. Çalışan kesimin işini etkilemeyen, emekliler için de ek gelir fırsatı olan 'bilirkişilik' için başvurular başladı. Bir bilirkişiye yılda ortalama 300 dosya verilebiliyor. Dosya başına en az 290 lira, en fazla ise 770 lira ödeniyor. Yılda 300 dosyaya bakan bilirkişinin kazanacağı para yılda 87 bin lira ile 231 bin lira arasında, ayda ise 7 bin 250 lira ile 19 bin 250 lira arasında değişim gösteriyor. Peki, Bilirkişilik başvuru şartları neler? İşte her kesime ek gelir sağlayan bilirkişilik başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler!