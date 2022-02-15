Emekli, çalışan, memur, asgari ücretli, EYT'liye ek kazanç kapısı! Aylık 7 bin 250 lira - 19 bin 250 lira maaş! 25 yaş üstü herkes başvurabilir!
Emekli ve çalışan milyonlarca kişiye ek gelir fırsatı. Emekli yada çalışanlar aylık minimum 7 bin 250 lira ek gelir kazanıyor. Çalışanların işini etkilemeyen, emekliler için de maaşına ek gelir olacak 'bilirkişilik' için başvurular başladı. Bilirkişilik ile ilgili her yıl yeni alım yapılıyor. Başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar yapılabilir. Peki, Bilirkişilik başvuru şartları neler? 2022 Bilirkilişik maaşları ne kadar? İşte detaylar!
15.02.2022 09:40
- Son Güncelleme: 15.02.2022 09:41
Emekli ve çalışan kesimi ilgilendiren duyuru geldi. Emekli ve çalışanlar için aylık en az 7 bin 250 TL - 19 bin 250 TL arasında maaş ödeniyor. Çalışan kesimin işini etkilemeyen, emekliler için de ek gelir fırsatı olan 'bilirkişilik' için başvurular başladı. Bir bilirkişiye yılda ortalama 300 dosya verilebiliyor. Dosya başına en az 290 lira, en fazla ise 770 lira ödeniyor. Yılda 300 dosyaya bakan bilirkişinin kazanacağı para yılda 87 bin lira ile 231 bin lira arasında, ayda ise 7 bin 250 lira ile 19 bin 250 lira arasında değişim gösteriyor. Peki, Bilirkişilik başvuru şartları neler? İşte her kesime ek gelir sağlayan bilirkişilik başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler!