6 yıl tarihi geri çekecek! O kişiler EYT'yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 45-46 yaş indirimi...

EYT'den yararlanamayan kişiler için erken emeklilik yolları bulunuyor. Erken emekli olmanın bazı yolları sistemimizde mevcut. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymayabiliyor. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekiyor. Çalışma hayatında bazı kişiler için 6 yıl erken emekli olma formülü bulunuyor. İşte tüm detaylar...