📢6 yıl erken emeklilik mümkün! Prim günü eksik olanlar da yararlanabiliyor! 📣Borçlanma yoluyla erken emekli olabilirsiniz, işte 7 formül...
Milyonlarca vatandaş aktif çalışma hayatının ardından emekli olacağı günün hayaliyle yanıp tutuşuyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmaları bu noktada ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Peki primi eksik olanlar nasıl yararlanıyor, borçlanma yoluyla nasıl emekli olunuyor, 7 formül ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Milyonlarca vatandaş uzun çalışma hayatı sonrasında emekli olacağı tarihi merak ediyor ve erken emekli olabilmenin yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yıl şartını sunarken bazen istisna durumlar da söz konusu olabiliyor ve bunlar arasında borçlanma yoluyla erken emekli olabilmek yer alıyor. İşe başladığınız ilk tarih bu noktada oldukça önemli ve en ilgi görenler arasında doğum ve askerlik borçlanması yer alıyor. Peki şartlar neler? 6 yıl erken emeklilik mümkün, 7 önemli formül nedir?
15 YIL VE 3600 GÜN
1. ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.
2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
3. 10 YIL PRİM YETİYOR: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.