📢6 yıl erken emeklilik mümkün! Prim günü eksik olanlar da yararlanabiliyor! 📣Borçlanma yoluyla erken emekli olabilirsiniz, işte 7 formül...

Milyonlarca vatandaş uzun çalışma hayatı sonrasında emekli olacağı tarihi merak ediyor ve erken emekli olabilmenin yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yıl şartını sunarken bazen istisna durumlar da söz konusu olabiliyor ve bunlar arasında borçlanma yoluyla erken emekli olabilmek yer alıyor. İşe başladığınız ilk tarih bu noktada oldukça önemli ve en ilgi görenler arasında doğum ve askerlik borçlanması yer alıyor. Peki şartlar neler? 6 yıl erken emeklilik mümkün, 7 önemli formül nedir?