Parası olan yaşadı! 40.000 TL 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi! Patlama yaşandı! Adeta alev aldı!
Son dönemde ciddi bir faiz yarışı amacıyla giren bankaların alakalı hesaplarında bir süredir yükseliş var. Türk Lirası üzerinden kazanç elde etmek ve en yüksek faiz getirisi ile kazancını katlamak isteyenler en çok bakın hangi bankaları tercih etti? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar…
24.04.2022 10:54 - Son Güncelleme: 24.04.2022 10:54
Peş peşe açıklandı. Patlama yaşandı. Parası olan bankaların yolunu tutmuş durumda. 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL birikimini değerlendirmek isteyenlerin ceplerini parayla doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz zamanlarda kur korumalı TL mevduat hesaplarında 90 günde ne kadar kazandırdığına dair verilerin açıklanmasının sonrasında tekrar yükselen talep, günlük vadeli hesapların kullanımın da yaygınlaşmasına zemin hazırlamayı başarıyor.