Parası olan yaşadı! 40.000 TL 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi! Patlama yaşandı! Adeta alev aldı!

Peş peşe açıklandı. Patlama yaşandı. Parası olan bankaların yolunu tutmuş durumda. 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL birikimini değerlendirmek isteyenlerin ceplerini parayla doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz zamanlarda kur korumalı TL mevduat hesaplarında 90 günde ne kadar kazandırdığına dair verilerin açıklanmasının sonrasında tekrar yükselen talep, günlük vadeli hesapların kullanımın da yaygınlaşmasına zemin hazırlamayı başarıyor.