6 gün çalışan işçiye 5.500 TL asgari ücrete ek ödeme müjdesi! 1224 + 612 toplam 1836 lira! % 79.41 arttı! Yeni zam gözleri fal taşı gibi açacak! Kazanç kapısı ikiye katlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Erdoğan "Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz. Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 TL destek verecektir." diye konuştu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte bir çok kalemde ödemeler arttı. Bu noktada yol ve yemek ücretlerine de zam geldi. Peki 2022 Yol ve yemek ücretleri ne kadar oldu? Temmuz zammıyla yol ve yemek ücreti kaç TL arttı? İşte yanıtları...