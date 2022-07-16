3.151 adet 3+1 ucuz konutlar için son 1 gün! TOKİ'den 1.442 TL taksitle 163 bin TL'ye ev sahibi olun! Ziraat, Halkbank 240 ay vade seçenekleri!
TOKİ fiyatlarını dibe çekti. İster 2+1, ister 3+1 daireler çok ucuza dar gelirli vatandaşlara satılacak! Temmuz ayında TOKİ yeni ilanlarını duyurmaya devam ediyor. Konut fiyatlarının artmasıyla vatandaşlar ev almak için TOKİ'nin kapısını çalıyor. TOKİ ayda en az 1.442 TL taksitle 163 bin TL'den başlayan daireleri satışa çıkardı. İşte yeni TOKİ kampanyaları!
16.07.2022 09:37 - Son Güncelleme: 16.07.2022 09:37
TOKİ'den Temmuz ayı müjdelerinin ardı arkası kesilmiyor. Hayal ettiğiniz evi almayı ertelemeyeceksiniz. Yayınlanan güncel TOKİ ilanında en düşük dairenin maliyeti 163 bin TL. Oda sayılarına göre bu oran artıyor. 2+1 evlerin fiyatı daha uygunken 3+1 evlerin maliyeti belli oranda artış gösteriyor. En dikkat çeken kısım ise taksit ve vade detayı. Vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerine yapılacak. İşte TOKİ'den ucuz konut kampanyası!
TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaş için Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu 163 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Başvurular 18 Temmuz'da başlıyor.