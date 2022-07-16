3.151 adet 3+1 ucuz konutlar için son 1 gün! TOKİ’den 1.442 TL taksitle 163 bin TL’ye ev sahibi olun! Ziraat, Halkbank 240 ay vade seçenekleri!

TOKİ'den Temmuz ayı müjdelerinin ardı arkası kesilmiyor. Hayal ettiğiniz evi almayı ertelemeyeceksiniz. Yayınlanan güncel TOKİ ilanında en düşük dairenin maliyeti 163 bin TL. Oda sayılarına göre bu oran artıyor. 2+1 evlerin fiyatı daha uygunken 3+1 evlerin maliyeti belli oranda artış gösteriyor. En dikkat çeken kısım ise taksit ve vade detayı. Vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerine yapılacak. İşte TOKİ'den ucuz konut kampanyası!