44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! EYT beklemek YOK! 4/A 4/B 4/C'li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!

Erken emeklilik her çalışan tarafından merak edilen mevzu arasında yer alıyor. Yasaların sizlere tanıdığı avantajları değerlendirirseniz emekliliğinizi öne çekebilirsiniz. Böylece kısa bir sürede emekli olup maaşınıza kavuşma imkanına sahip olursunuz. Emeklilik için 3 şart herkes için geçerli. Yani çalışan herkes yaş prim ve yıl şartlarını yerine getirmek zorunda kalıyor. Ama çalıştığınız kuruma göre bu şartların uygulanması da değişim gösteriyor. Ayrıca 9 Eylül 1999 öncesi işe girenler için 15 yıl 3600 günle emeklilik imkânı da var. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler!