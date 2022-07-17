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Haberler Ekonomi 44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! EYT beklemek YOK! 4/A 4/B 4/C'li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!

44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! EYT beklemek YOK! 4/A 4/B 4/C'li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!

Erken emeklilik yolları hakkında aramalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda erken emekli olup maaşınıza hızlıca kavuşabilirsiniz. Bilindiği gini emeklilikte 3 şart bulunuyor. Bunlar yaş, yıl ve prim. Ancak yasalara göre bazı durumlarda erken emekli olmak mümkün. Haberimizde erken emekli olmanın püf noktalarına yer verdik. İşte 44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik yolları!

takvim.com.tr
17.07.2022 10:45 - Son Güncelleme: 17.07.2022 10:45
44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! EYT yasası şart değil! 4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!

Erken emeklilik her çalışan tarafından merak edilen mevzu arasında yer alıyor. Yasaların sizlere tanıdığı avantajları değerlendirirseniz emekliliğinizi öne çekebilirsiniz. Böylece kısa bir sürede emekli olup maaşınıza kavuşma imkanına sahip olursunuz. Emeklilik için 3 şart herkes için geçerli. Yani çalışan herkes yaş prim ve yıl şartlarını yerine getirmek zorunda kalıyor. Ama çalıştığınız kuruma göre bu şartların uygulanması da değişim gösteriyor. Ayrıca 9 Eylül 1999 öncesi işe girenler için 15 yıl 3600 günle emeklilik imkânı da var. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler!

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44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! EYT yasası şart değil! 4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!

EMEKLİLİĞİ ERKENE ÇEKEBİLİRSİNİZ

Erken emeklilikle ilgili formülleri de ortaya koymaya çalışacağız. Böylece yasaların size tanıdığı avantajları kullanarak emekliliğinizi öne çekme imkânına da kavuşacaksınız.

44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! EYT yasası şart değil! 4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!

Ayrıca emekli maaşının nasıl hesaplandığı ve maaşı artırmak için yapılması gerekenlerle ilgili ilerleyen sayfalarda önemli bilgiler de bulabileceksiniz.

44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! EYT yasası şart değil! 4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!

ÜÇ ŞART BULUNUYOR

Kadın ve erkek ayırmadan sistem emekli olmak için 3 şartın yerine gelmesini istiyor. Bunlardan birisi, belirli bir süre sigortalı olmak. Bunun yanında belli bir yaşa ulaşmak.

44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! EYT yasası şart değil! 4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!

Üçüncüsüyse belirlenmiş gün sayısınca prim ödemiş olmak. Bu üçü bir araya geldiğinde emeklilik hakkı kazanılıyor ve maaş bağlanıyor.

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