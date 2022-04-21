🔔6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı! 💸En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak! 📌Ek artış konusu ise...

Ocak ve Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak olan zam oranları oldukça merak ediliyor ve öncesinde bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. 6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenirken ek artış konusu da netleşmeye başladı. En düşük maaş 8.622 TL olarak alınacak ve konuyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Enflasyon oranlarına göre yapılan Temmuz maaş zammına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.