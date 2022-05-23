6 aylık enflasyon ayarıyla yüzde 41 zam! Mayıs tahminiyle fark sonucu en düşük maaş 9064 TL oldu! Memur ve SSK- Bağ-Kur emeklileri hesaplı tablo...
Son dakika haberine göre Merkez Bankası Mayıs enflasyon tahminlerini açıkladı. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ediyordu. Flaş açıklama geldi. Enflasyonun Mayıs'ta aylık bazda yüzde 3,97 oranında yükselmesi beklenirken, Haziran ayı tahmini ise yüzde 2,97 oldu. 6 aylık enflasyon toplamı ise yüzde 41 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 41 oranında zam oluştu. İşte 6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarları! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memur ile memur emeklileri maaş zammı hesaplama...
4 ayının enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanırken memur ve emekliler geriye kalan 2 aylık enflasyon oranının açıklanmasını bekliyor. Mayıs ayının bitmesine az bir süre kala Merkez Bankası'ndan Mayıs enflasyon tahmini geldi. Bununla birlikte 6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarları ortaya çıktı. Milyonların gözü buradaydı! 6 aylık enflasyon ayarıyla yüzde 41 zam oluştu. Mayıs tahminiyle fark sonucu en düşük maaş 9064 TL oldu! İşte Memur ve SSK- Bağ-Kur emeklileri hesaplı tablo...
Memur ve emekli zam oranı netleşiyor. Temmuz ayı zam ayı! Memurlar ve emekliler maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. TÜİK yılın 4 aylık enflasyon oranını açıkladı. Toplamda 6 aylık enflasyon rakamları açıklandığında memur ve emeklilerin de zam oranı kesinleşecek. Meraklı bekleyiş devam ederken Merkez Bankası'ndan flaş tahminler geldi ve hesaplamalar baştan aşağı değişti.
6 AYLIK ORAN YÜZDE 41 OLACAK
Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 41 olacak. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 41 oranında zam oluştu.