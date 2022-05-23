6 aylık enflasyon ayarıyla yüzde 41 zam! Mayıs tahminiyle fark sonucu en düşük maaş 9064 TL oldu! Memur ve SSK- Bağ-Kur emeklileri hesaplı tablo...

Memur ve emekli zam oranı netleşiyor. Temmuz ayı zam ayı! Memurlar ve emekliler maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. TÜİK yılın 4 aylık enflasyon oranını açıkladı. Toplamda 6 aylık enflasyon rakamları açıklandığında memur ve emeklilerin de zam oranı kesinleşecek. Meraklı bekleyiş devam ederken Merkez Bankası'ndan flaş tahminler geldi ve hesaplamalar baştan aşağı değişti.