Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? İş Bankası, Halkbank, Garanti...

Bu yaz evlenecekler yaşadı, düğün masraflarından korkanlara bankalardan cazip fırsatlar gelmeye devam ediyor. Düğün masraflarından korktuğu için bu süreci erteleyen veya eksik yapanlar bankaların evlilik kredisi imkanı ile ekonomik olarak rahat bir nefes alacak ve hayalindeki düğünü yapabilecek. Hangi bankaların ne kadar faiz oranları ile bu imkanı tanıdığı merak konusu oldu ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti ve daha pek çok bankanın şartlarını haberimizde derledik.