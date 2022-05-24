Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? İş Bankası, Halkbank, Garanti...
Düğün sezonu açılmaya başlarken sevdiği kişiyle hayatını birleştirmek isteyenler düğün masraflarından korktuğu için bu süreci erteleyebiliyor. Bankalar evlilik kredisi imkanı sunarak daha kolay ve bütçeyi zorlamadan düğün yapılmasına olanak tanıyor. Peki Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? 2022 Mayıs ayı bankaların evlilik kredisi başvuru süreci ile ilgili tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Bu yaz evlenecekler yaşadı, düğün masraflarından korkanlara bankalardan cazip fırsatlar gelmeye devam ediyor. Düğün masraflarından korktuğu için bu süreci erteleyen veya eksik yapanlar bankaların evlilik kredisi imkanı ile ekonomik olarak rahat bir nefes alacak ve hayalindeki düğünü yapabilecek. Hangi bankaların ne kadar faiz oranları ile bu imkanı tanıdığı merak konusu oldu ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti ve daha pek çok bankanın şartlarını haberimizde derledik.
T.C. vatandaşları ve Mavi Kart sahibi vatandaşlar Çeyiz Hesabı açabilir.
Yurt içi şubelerimizde, TL cinsinden açılabilir.
Bir kişi adına sadece tek bir Çeyiz Hesabı açılabilir.
18 yaşın altındaki kişiler veli/yasal vasi aracılığı ile Çeyiz Hesabı açabilir.
18 yaşın üzerinde ve 24 yaşını doldurmamış kişiler kendi adında Çeyiz Hesabı açabilir.
Aylık veya 3 aylık ödeme planına göre düzenli ödeme yapılabilir.
Her 1 yıllık dönem içinde, aylık ödeme planında 3 defa, üç aylık ödeme planında 1 defa ödeme yapmama hakkı bulunmaktadır. Aksi durumda Çeyiz Hesabı için devlet katkısı alınamaz.
Asgari ödeme tutarların hesapta kalması koşulu ile faiz kaybı olmaksızın yılda 2 defa hesaptan para çekilebilir.