Erkeklerde 9.000 ve kadınlarda 7.200 gün! EYT'liler için yeni hesap! 25 yıllık... Emeklilikte Yaşa Takılanlar iki seçenekten biriyle emekli olabilecek!

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'liler için son yaklaşılıyor. 3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek. EYT'de son durum merak edilirken yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor. Konuyla iligli çalışmalar devam ederken yeni formüller de konuşuluyor. 3600 GÜN FORMÜLÜ, PRİM VE SÜRENİN TAMAMLANMASI, 20-25 YIL KRİTERİ, AVRUPA MODELİ, YAŞ SINIRI ve SÜRE DÜŞÜRME! Özellikle de kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim günü formülü dikkat çekti. İşte detaylar...