6 ay şartı bulunuyor! Emeklilik bekleyenler için yasa teklifi verildi! Meclis'ten geçerse o kişiler emekli olacak! Faizsiz prim ödeme hakkı...Bağ-Kur kapsamına giren kişiler açısından özellikle 2000 yılı öncesinde Bağ-Kur kaydının bulunması ve prim ödenmiş olması emeklilikte büyük öneme sahip oluyor. Bağ-Kur kaydı 2000 yılından ne kadar geriye doğru giderse erken emeklilik açısından avantaj sağlanıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemde vergi kaydı yada şirket ortaklığı olup Bağ-Kur kaydı yapmayanlar için eğer teklif yasalaşırsa emeklilik yolu açılıyor. İşte tüm merak edilenler...