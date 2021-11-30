Bu formülle erken emekli olun! Farklı işlerde çalışanlar SGK üzerinden hizmet süresini birleştirebilecek! Resmen açıklandı! Kimse bilmiyor!
Resmen açıklandı! Kimse bilmiyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) birden farklı sigortalılık kapsamında yer alan işlerde çalışması halinde vatandaşların prim ödemesi gerçekleştirdiği önceki sigorta birimini mevcut primlerine ekleyerek birleştirme imkanı veriyor. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve SSK kapsamında yer alan vatandaşların birleştirme yoluna giderek, farklı kurumlarda geçen hizmet sürelerinin yeni sigorta türü için birleştirilerek daha kolay ve hızlı emeklilik fırsatı elde edilmesini sağlıyor. İşte emeklilikte hizmet birleştirmenin detayları…
30.11.2021 08:23
- Son Güncelleme: 30.11.2021 08:23
Hizmet Birleştirme ile Emekli Maaşını Artırmak Mümkün
2008 Ekim ayı ve sonrasında işe girenler için ilgili mevzuat gereği tüm prim ödeme süreleri içinde en çok ödeme yapılan sigorta kolundan emeklilik zamanı ve maaş oranları hesaplanmaktadır.
Ancak daha önce farklı işlerde çalışan ve hizmet süreleri olan kişilerin SGK hizmet birleştirme uygulamasından yararlanarak daha yüksek emekli maaşı aşması da sağlanabilir.
Konuya ilişkin Yargıtay ilgili dairesinin kararına göre ilgili sigorta kurumunda geçen hizmet sürelerinin toplamlarının aylık bağlanmasında tek başına yeterli olmadığı durumlarda hizmet birleştirmesinin zorunluluk teşkil etmediği ifade edilmiştir.