Bu formülle erken emekli olun! Farklı işlerde çalışanlar SGK üzerinden hizmet süresini birleştirebilecek! Resmen açıklandı! Kimse bilmiyor!

Hizmet Birleştirme ile Emekli Maaşını Artırmak Mümkün

2008 Ekim ayı ve sonrasında işe girenler için ilgili mevzuat gereği tüm prim ödeme süreleri içinde en çok ödeme yapılan sigorta kolundan emeklilik zamanı ve maaş oranları hesaplanmaktadır.