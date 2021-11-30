Listede siz de olabilirsiniz! SGK tek tek açıkladı: 5 yıldan 8 yıla kadar... 45 mesleğe erken emeklilik fırsatı!
45 mesleğe erken emeklilik fırsatı! Listede siz de olabilirsiniz! SGK tek tek açıkladı: 5 yıldan 8 yıla kadar... Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak uzun yıllar iş hayatında çalışan vatandaşların hayali emekliliğinde rahat bir hayat sürmek. Bu hayata ne zaman kavuşacaklarını araştırırken bir yandan emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemlerini de yapıyorlar. Ülkemizde erken emeklilik olanağı elde eden 45 meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme imkanına haiz olabiliyorsunuz.
Bütün çalışanlar erken emeklilik için gün sayıyor. Ülkemizde erken emeklilik olanağı elde eden 45 meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme imkanına haiz olabiliyorsunuz. Bir tek Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yıpranma hakkından faydalanabilmek amacıyla birtakım ön şartlar gözetiliyor. Öne sürülen ilk şart ise çalışma süresi. Yeraltındaki işlerde 1800, diğer sigortalı işlerde 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışmış olmak gerekiyor. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte tüm merak edilenler...
Ülkemizde erken emeklilik imkanı sağlayan 45 meslek grubu da yeniden gündeme geldi. Yıpranma payı, fiili hizmet süresi, çalışma süresine eklenerek, işe giriş tarihi belli bir oranda daha erkene çekiliyor. Bu süreler 5 yıldan fazla alınamıyor. Tek istisna olan Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.
YAŞTAN EMEKLİLİK OLMA KOŞULLARI NELERDİR?
İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenerek çalışılan gün giriş olarak kabul ediliyor. Emekli olabilmek için çalışma yılı, gün sayısı, yaşın dolması zorunlu. Yaştan emeklilik sigortalı olunan tarihe göre değişiyor. 18 yaşından önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmaz, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılır.