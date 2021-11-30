Listede siz de olabilirsiniz! SGK tek tek açıkladı: 5 yıldan 8 yıla kadar... 45 mesleğe erken emeklilik fırsatı!

Bütün çalışanlar erken emeklilik için gün sayıyor. Ülkemizde erken emeklilik olanağı elde eden 45 meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme imkanına haiz olabiliyorsunuz. Bir tek Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yıpranma hakkından faydalanabilmek amacıyla birtakım ön şartlar gözetiliyor. Öne sürülen ilk şart ise çalışma süresi. Yeraltındaki işlerde 1800, diğer sigortalı işlerde 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışmış olmak gerekiyor. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte tüm merak edilenler...